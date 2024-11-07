Критика системы штрафов в Формуле 1: мнение Берни Экклстоуна

Бывший руководитель Формулы 1, Берни Экклстоун, высказал своё недовольство по поводу штрафов, которые наложены на гонщиков за выдавливание соперников за пределы трассы. По мнению Экклстоуна, санкции, применяемые FIA, являются чрезмерно строгими и требуют пересмотра.

«Такие штрафы просто безумие, – заявил он в интервью телеканалу RTBF во время бразильского этапа чемпионата. – Действующие правила можно свести к одному предложению: «Не боритесь, иначе будете оштрафованы».

Берни привёл пример с Максом Ферстаппеном в Мексике, который получил два десятисекундных штрафа. Он задал вопрос о том, какими будут наказания за более серьёзные нарушения, если за такие действия уже предусмотрены такие серьёзные штрафы.

«Я думаю, что в Формуле 1 зашли слишком далеко в этом вопросе. Всё стало слишком стерильно и методично. Это уже не гонки».

Экс-руководитель подчеркнул, что мир постоянно меняется, и хотя он не считает, что нынешнее руководство делает свою работу плохо, считает, что вопрос штрафов требует более детального изучения и корректировок.