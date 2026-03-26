Берман: «Я понимаю, что вряд ли останусь на пятом месте»

Гонщик команды Haas F1 Оливер Берман, выступающий в этом сезоне, занимает пока пятое место в общем зачёте после двух этапов серии Гран При. В преддверии гоночного уик-энда в Сузуке он высказал удовлетворение стартом сезона.

По словам Бермана, команда Haas добилась достойных результатов: «Я очень горжусь тем, чего добилась команда. Я понимаю, что вряд ли останусь пятым, но начало сезона удалось на славу – у нас быстрая и надёжная машина, мы участвуем в борьбе», — отметил гонщик.

Берман подчеркнул, что нынешнее шасси отличается высокой эффективностью, особо отметив качество аэродинамики автомобиля. Он отметил, что коллектив Haas блестяще справился с подготовкой болида и выразил удовлетворение своими ощущениями от машины.

Перед началом гоночного уик-энда пилот успел провести несколько дней в Токио, где его и команду с энтузиазмом встретили японские болельщики. Оливер Берман положительно оценивает ход недели и рассчитывает удачно выступить на трассе Сузука, чтобы достойно завершить очередную гонку сезона.