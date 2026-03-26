Берман: «Я понимаю, что вряд ли останусь на пятом месте»
Новости

Оливер Берман из Haas F1 занимает пятое место в личном зачёте после двух этапов сезона, отмечая высокий темп и надёжность команды.
Демид Поршнев
26.03.2026, 07:52·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик команды Haas F1 Оливер Берман, выступающий в этом сезоне, занимает пока пятое место в общем зачёте после двух этапов серии Гран При. В преддверии гоночного уик-энда в Сузуке он высказал удовлетворение стартом сезона.

По словам Бермана, команда Haas добилась достойных результатов: «Я очень горжусь тем, чего добилась команда. Я понимаю, что вряд ли останусь пятым, но начало сезона удалось на славу – у нас быстрая и надёжная машина, мы участвуем в борьбе», — отметил гонщик.

Берман подчеркнул, что нынешнее шасси отличается высокой эффективностью, особо отметив качество аэродинамики автомобиля. Он отметил, что коллектив Haas блестяще справился с подготовкой болида и выразил удовлетворение своими ощущениями от машины.

Перед началом гоночного уик-энда пилот успел провести несколько дней в Токио, где его и команду с энтузиазмом встретили японские болельщики. Оливер Берман положительно оценивает ход недели и рассчитывает удачно выступить на трассе Сузука, чтобы достойно завершить очередную гонку сезона.

Источник

Оливер Берман (123)Haas F1 Team (308)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация