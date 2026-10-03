Берман: «В квалификации я проехал не так хорошо, как мог»

Оба гонщика Haas завершили квалификацию Гран При Бахрейна уже в первой части. Оливер Берман и Эстебан Окон признали, что могли побороться за выход во вторую часть, однако рассчитывать на место в первой десятке не приходилось.

Оливер Берман (18-й): «Гоночный уик-энд складывается для нас очень тяжело. Во второй попытке я заблокировал переднее левое колесо в первом повороте. Это было очень странно и совсем не похоже на обычную ситуацию. Обычно такое может указывать на проблему с тормозами, поэтому нужно разобраться в причинах.

Перед последней попыткой мне уже не хватало уверенности в машине, поэтому я проехал не так хорошо, как мог бы. Кроме того, если честно, машина медленная на протяжении всего уик-энда. Кроме того, в третьей тренировке я проехал всего два быстрых круга, и перед квалификацией не до конца понимал, как нужно пилотировать машину.

Не думаю, что я мог бы добиться большего, чем пятнадцатое место, но точно был потенциал выйти во вторую часть, если бы уик-энд складывался гладко».

Эстебан Окон (19-й): «Жаль, что у нас получился такой результат. Не могу сказать, что мы гарантированно могли выйти во вторую часть, но в тренировках, когда все одновременно находились на трассе и старались показать время, мы выглядели лучше. Жаль, что в квалификации не удалось повторить тот результат, ведь машина работала хорошо, команда отлично провела весь уик-энд, и я доволен нашей работой.

Теперь нужно сделать максимум возможного в гонке, которая будет долгой с множеством вариантов стратегии. Постараемся использовать все возможности, которые нам представятся».