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Проблемы с балансом машины помешали Берману в гонке

Haas опустилась на шестое место в Кубке конструкторов после безочковой гонки в Джидде. Берман и Окон рассказали о проблемах на трассе и надеждах на будущее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.04.2025, 23:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas не смогла получить очки на трассе в Джидде и, как результат, спустилась на шестое место в общекомандном зачёте, уступив место Williams. После окончания гонки Оливер Берман и Эстебан Окон отметили, что их болиду не хватило скорости для борьбы за топ-10.

Оливер Берман (13-е место): «Проблемы с балансом возникли уже на первом отрезке, из-за этого я не смог достичь нужных результатов. Борьба с гонщиками Racing Bulls была интенсивной, но мы не смогли удержаться на их темпе, и мне пришлось сделать раннюю остановку за новыми покрышками Medium. Кроме того, на этой трассе очень сложно опередить соперников и держаться близко к ним в первом секторе».

«В общем, последние несколько этапов прошли для нас хорошо, так как мы боролись за очки на трёх разных трассах подряд, что нельзя не отметить положительно».

Эстебан Окон (14-е место): «Если говорить о последних гонках в целом, то в Бахрейне у меня всё складывалось хорошо, в Сузуке — у Оливера, но здесь у нас обоих возникли сложности».

«Мы пробовали изменить стратегию, чтобы бороться за очки, однако сегодня этого оказалось недостаточно. Несмотря на это, мы получили много полезной информации на этой гонке, которая, надеюсь, поможет нам в будущем. Мы продолжим работать и надеемся вернуться в Майами в хорошей форме».

Источник

Эстебан Окон (72)Оливер Берман (28)Haas F1 Team (144)

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