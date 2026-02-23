Берман: У Ferrari — креативное, но массивное крыло

На вторых тестах в Бахрейне команда Ferrari оказалась в центре внимания благодаря необычной конструкции заднего крыла. Инженеры применили техническое новшество — верхняя плоскость крыла при активации режима Straight Mode проворачивалась вокруг своей оси на 180 градусов.

Пилот Haas Оливер Берман поделился своими впечатлениями от увиденного. Он отметил, что подобное инженерное решение обсуждалось и внутри его команды, однако от него отказались по причине значительного увеличения массы конструкции по сравнению с традиционными вариантами.

«Я видел заднее крыло Ferrari, и выглядит оно круто, но оно ещё и тяжёлое. Думаю, все рассматривали такой вариант конструкции, включая нас самих, но в подобных вещах всегда есть компромиссы», — рассказал Оливер Берман.

Он также поделился своими эмоциями от работы инновационного крыла на трассе: «Когда я ехал позади Льюиса, и увидел крыло в работе, то подумал: “Что произошло? Оно сломалось?”»

Пилот подчеркнул, что техническое решение Ferrari производит впечатление как инновационное и эффектное. По мнению Бермана, если конструкция показывает результат на трассе, это доказывает правильность выбранного инженерами Scuderia направления.