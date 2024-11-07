Берман не понимает, за что его наказали…

В Интерлагосе гонщик Оливер Берман выступил вместо Кевина Магнуссена, который заболел, и уже на четвёртом круге столкнулся с неприятностями. Берман получил штраф на 10 секунд за происшествие с коллегой из Williams - Франко Колапинто. В результате касания задней части машины Колапинто в 9-м повороте, тот был развернут, а Берман понес временные потери, несмотря на то, что его соперник продолжил гонку без помех.

Судьи признали гонщика полностью виновным в инциденте, однако сам Берман выразил сомнения относительно их решения.

Оливер Берман заявил: «Я лишь немного задел его машину, почти не коснулся. Ему ничего не угрожало, в то время как я потерял 10 секунд из-за разворота и ещё 10 секунд из-за штрафа – наказание показалось чрезмерно строгим».

«Изначально планировалось, что я приму участие только в первой тренировке, однако настоящая борьба с оппонентами гораздо более полезна, нежели простые испытания. Я усердно изучил трассу, что было бы невозможно без этой гонки. Условия были сложными, но определенно было чему поучиться».

«Моя гонка была не самой удачной, я совершил много ошибок, но всё же финишировал. Чтобы стать лучшим, мне нужно оставаться на трассе и зарабатывать очки, но, к сожалению, ошибки помешали мне в этом. Условия были действительно сложными, но я не был достаточно хорош для этого».