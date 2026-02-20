Берман: "Два предыдущих дня были самыми продуктивными"

Оливер Берман, пилот команды Haas F1, отметил, что предсезонные тесты в Бахрейне прошли для коллектива весьма успешно, а подготовка к старту чемпионата прошла на достойном уровне.

По словам спортсмена, в ходе тестовых заездов техника проявила себя надежно, что крайне важно на данном этапе перед началом сезона. Команда внесла несколько доработок в конструкцию автомобиля ко второй части тестов, и все изменения оправдали ожидания инженеров и пилотов.

Берман подчеркнул, что первые два дня испытаний оказались особенно продуктивными. Коллектив получил обширные данные о поведении болида VF-26 на трассе. Эти сведения окажутся полезными, поскольку на первый этап сезона команда планирует использовать машину в практически неизменной конфигурации.

В Haas F1 пока не делают прогнозов относительно положения среди соперников, однако основное внимание уделяется внутренним рабочим процессам. Практически все задачи, поставленные на период тестов, были успешно реализованы.