Главная Новости Haas F1 Team Берман: "Два предыдущих дня были самыми продуктивными"
Новости

Берман: "Два предыдущих дня были самыми продуктивными"

Оливер Берман заявил, что тесты Haas F1 в Бахрейне прошли продуктивно: команда улучшила надёжность и подготовила VF-26 к старту сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.02.2026, 18:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Оливер Берман, пилот команды Haas F1, отметил, что предсезонные тесты в Бахрейне прошли для коллектива весьма успешно, а подготовка к старту чемпионата прошла на достойном уровне.

По словам спортсмена, в ходе тестовых заездов техника проявила себя надежно, что крайне важно на данном этапе перед началом сезона. Команда внесла несколько доработок в конструкцию автомобиля ко второй части тестов, и все изменения оправдали ожидания инженеров и пилотов.

Берман подчеркнул, что первые два дня испытаний оказались особенно продуктивными. Коллектив получил обширные данные о поведении болида VF-26 на трассе. Эти сведения окажутся полезными, поскольку на первый этап сезона команда планирует использовать машину в практически неизменной конфигурации.

В Haas F1 пока не делают прогнозов относительно положения среди соперников, однако основное внимание уделяется внутренним рабочим процессам. Практически все задачи, поставленные на период тестов, были успешно реализованы.

Источник

Оливер Берман (110)Haas F1 Team (291)Зимние тесты 2026 (155)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация