В ходе диалога с njcar владелец сети автозаправочных станций подчеркнул важность соответствия современного топлива экологическим стандартам. Этот аспект играет ключевую роль. От этого зависит, как топливо скажется на функционировании двигателя. Например, использование на новом транспортном средстве бензина низкого класса Евро-2 может привести к неисправностям или досрочному износу важных узлов.

Еще одним важным показателем для топлива является содержание серы. Превышение установленных значений может негативно сказаться на топливной системе, каталитических нейтрализаторах и двигателе. В последние годы ужесточились стандарты по содержанию серы, и в настоящее время в бензине, который заправляют на российских заправочных станциях, этого вредного элемента практически нет.

Необходимо также обращать внимание на октановое число топлива. На крупных АЗС оно обычно соответствует установленным нормам, хотя иногда возникают отдельные случаи с некачественным топливом.

На территории России сегодня действует стандарт "Евро-5" (полное отсутствие серы в топливе). В некоторых европейских странах экологические стандарты были повышены до уровня "Евро-6", однако для автомобилей это не приносит особых преимуществ. Здесь основное внимание уделяется снижению выбросов вредных веществ за счет специальных добавок, в то время как качество топлива остается прежним.

В отдаленных регионах России на автотрассах до сих пор можно встретить автозаправочные станции с дешевым топливом, качество которого вызывает серьезные сомнения. Для старых автомобилей, таких как "Жигули", подобное топливо может быть приемлемым, однако для современных авто некачественное топливо может стать разрушительным.

Ранее стало известно, что многие жители России отказываются от покупки автомобилей из-за высоких цен и дорогих кредитов.