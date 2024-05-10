Двигатель V-8 от Bentley на бензине близок к завершению

Британская марка Bentley объявила о завершении производства двигателя W-12 и начале постепенного ухода от использования только бензиновых V-8. Новая линейка Edition 8 включает в себя модели Continental GT, Continental GT Convertible и Flying Spur как последние в своем роде с бензиновым V-8. Однако чистый V-8 будет продолжать существовать в модели Bentayga. На данный момент неясно, насколько долго это будет продолжаться.

Компания Bentley заявила, что модель Edition 8 была специально создана для североамериканского рынка, но три автомобиля также теряют свои бензиновые V-8 в других регионах. Великобритания, Европа, Ближний Восток и Африка также прощаются с турбированным 4,0-литровым двигателем без гибридной поддержки. Другие рынки последуют за ними. Сейчас именно время для заказа Continental GT/GTC или Flying Spur с V-8, исключающим электрификацию.

Трио Edition 8 доступно в более чем 60 цветах через специализированное подразделение Mulliner. Автомобили комплектуются дисками диаметром 22 дюйма с дизайном из пяти или десяти спиц и самовыравнивающимися центральными колпачками. Bentley утверждает, что это самые "роскошно оснащенные" версии, включая крышку бензобака, отполированную как драгоценный камень. Британская марка предлагает специальные эмблемы на крыльях моделей Continental и на задней стойке Flying Spur.

Тот же мотив также украшает пороги и спинки сидений, где вышит логотип. Узор Palm Fluting на сиденьях не нов, но до сих пор не предлагался в "массовой" Bentley, если такое вообще возможно. Поставки автомобилей Edition 8 начнутся в ближайшее время.

С момента запуска 4,0-литрового V-8 текущего поколения в 2012 году Bentley произвела более 53 000 автомобилей Continental GT/GTC и Flying Spur. Однако компания с местонахождением в Крю также выпускает V-8 с 1959 года, когда был выпущен S2. Что будет дальше? Это "Ультра Производительный Гибрид", о котором было объявлено на прошлой неделе. Новый V-8 с гибридной поддержкой и подтвержденной общей мощностью более 740 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента.

Flying Spur и Bentayga уже предлагают гибридный двигатель на основе более маленьких V-6. Седан получает 2,9-литровый агрегат, а внедорожник использует немного более крупный 3,0-литровый двигатель. Bentley упоминает, что Continental GT и GT Convertible также будут электрифицированы позже в этом году, вероятно, с использованием нового ультра-производительного гибрида.