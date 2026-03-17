Bentley отказывается от большинства будущих электромобилей, делая упор на гибридные модели

Bentley пересматривает свои планы по развитию электромобилей, корректируя стратегию в связи с невысоким спросом на электрические модели среди покупателей. Как стало известно, компания отказывается от намерений выпустить пять полностью электрических автомобилей к 2035 году.

Несмотря на это, запуск электрического Urban SUV по-прежнему запланирован на 2027 год. Однако разработка еще четырех моделей, создание которых велось на новой платформе от Porsche, прекращается. Это связано с глобальными изменениями в отрасли и сокращением инвестиций в исследования и разработки электромобилей.

Генеральный директор Bentley Франк Валлизер в беседе с Auto Express прокомментировал ситуацию: “Мы вынуждены пересмотреть и заново рассчитать весь свой продуктовый ряд и будущие предложения. Если сравнить наши планы с теми, что были два года назад, изменения кардинальны.”

Причиной этих изменений стало решение Porsche отменить программу платформы SSP-61, ранее известной как SSP-Sport. Эта архитектура должна была лечь в основу будущего K1 SUV, следующего поколения Taycan и нового полностью электрического Panamera.

В результате, разработка четырех новых электромобилей Bentley, которые планировалось выпустить до 2035 года, также прекращается. Тем не менее, Франк Валлизер подчеркивает, что компания не отказывается от электрических моделей полностью. Bentley придется списать ранее проведенные разработки и начать работу по новому курсу.

В ближайшей перспективе производитель сосредоточится на гибридных автомобилях. Варианты Continental GT и Flying Spur с подключаемыми гибридными V8 уже получили положительные отзывы, а высокий уровень электрификации этих моделей позволит легко адаптировать их к ужесточающимся европейским экологическим стандартам.

В дальнейшем Bentley планирует самостоятельно финансировать больше инженерных проектов. Такой подход обеспечит гибкость и позволит бренду выделяться среди других компаний Volkswagen Group.

Отказ от немедленного развития электромобилей не означает полного закрытия этой темы для Bentley. В долгосрочной перспективе компания сохраняет амбиции по переходу к полностью электрическим моделям, когда появится соответствующий спрос. Как отметил Валлизер: “Мы внимательно следим за развитием рынка электромобилей, особенно в премиальном сегменте. Однако следующая полностью электрическая модель появится не раньше 2030 года.”