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Bentley и Lamborghini разделили лидерство на рынке роскошных автомобилей в апреле

По последним данным статистики, за апрель текущего года в России было продано 67 новых машин категории Luxury. Это на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее, как утверждают специалисты известного агентства "АВТОСТАТ".
РедакцияР
Редакция
20.05.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным статистики, за апрель текущего года в России было продано 67 новых машин категории Luxury. Это на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее, как утверждают специалисты известного агентства "АВТОСТАТ". Информация базируется на отчетах АО «ППК» и учитывает классификацию автомобилей по сегментам.

Эксперты также выделили, что наиболее востребованными брендами в этой сфере стали Bentley и Lamborghini. Оба производителя реализовали по 22 автомобиля в течение весеннего периода. Результативную тройку замкнул Rolls-Royce, число проданных машин которого составило 16 штук. Эти три автопроизводителя обеспечили 90% от общего объема продаж новых автомобилей премиум-класса.

Среди конкретных моделей лидером остается кроссовер Lamborghini Urus, признанный хитом продаж 2023 года в сегменте Luxury. За апрель было продано 19 автомобилей этой модели. В ТОП-3 также вошли Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, численность продаж которых составила 12 и 8 машин соответственно.

Суммарно за первые 4 месяца текущего года в России было продано 192 новых автомобиля класса люкс. Это на 41% выше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-апрель 2023 года).

Фото: avtodom.ru

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Авторынок россии (32)Продажи (137)Люксовые автомобили (6)Модели-лидеры (20)Марки-лидеры (19)Bentley (20)Bentley bentayga (4)Lamborghini (22)Lamborghini urus (4)Rolls-Royce (12)Rolls-Royce Cullinan (5)

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