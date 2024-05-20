Bentley и Lamborghini разделили лидерство на рынке роскошных автомобилей в апреле

По последним данным статистики, за апрель текущего года в России было продано 67 новых машин категории Luxury. Это на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее, как утверждают специалисты известного агентства "АВТОСТАТ". Информация базируется на отчетах АО «ППК» и учитывает классификацию автомобилей по сегментам.

Эксперты также выделили, что наиболее востребованными брендами в этой сфере стали Bentley и Lamborghini. Оба производителя реализовали по 22 автомобиля в течение весеннего периода. Результативную тройку замкнул Rolls-Royce, число проданных машин которого составило 16 штук. Эти три автопроизводителя обеспечили 90% от общего объема продаж новых автомобилей премиум-класса.

Среди конкретных моделей лидером остается кроссовер Lamborghini Urus, признанный хитом продаж 2023 года в сегменте Luxury. За апрель было продано 19 автомобилей этой модели. В ТОП-3 также вошли Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, численность продаж которых составила 12 и 8 машин соответственно.

Суммарно за первые 4 месяца текущего года в России было продано 192 новых автомобиля класса люкс. Это на 41% выше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-апрель 2023 года).

Фото: avtodom.ru