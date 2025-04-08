Новый гибридный Bentley Continental GT и Flying Spur: мощность и роскошь в каждом детале

В прошлом году Bentley представил новую гибридную установку V8 с возможностью подзарядки, которая должна заменить знаменитый двухтурбинный 6,0-литровый двигатель W12, используемый в автомобилях компании более 20 лет. Теперь дополнительная гибридная силовая установка PHEV появилась на моделях Continental GT и Flying Spur.

Новая система, названная "High Performance Hybrid", представляет собой облегченную версию установки "Ultra High Performance", которая была представлена в прошлом году. Обе PHEV от Bentley включают в себя двухтурбинный 4,0-литровый двигатель V8, сопряженный с гибридной системой, что позволяет британскому производителю роскошных автомобилей начать внедрение своего плана запуска 10 электрифицированных автомобилей в течение следующего десятилетия.

Система High Performance Hybrid развивает 671 лошадиную силу и 930 Нм крутящего момента, что немного уступает 771 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента, получаемых от Ultra Performance Hybrid. Однако, несмотря на то, что это менее мощная V8 PHEV, новая гибридная силовая установка все равно обладает более высоким показателем мощности, чем последняя версия W12, которая в форме GT Speed развивала 650 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Фото: autoexpress

Новая гибридная силовая установка с возможностью подзарядки доступна как для модели Continental GT купе, так и для кабриолета GTC; купе ускоряется с 0 до 60 миль в час за 3,5 секунды, а кабриолет за 3,8 секунды. Благодаря батарее емкостью 25,9 кВт-ч, купе может проехать до 53 миль только на электрической энергии, а кабриолет - на две мили меньше.

У седана Flying Spur новой версии High Performance Hybrid время разгона до 60 миль в час составляет 3,8 секунды, и мы можем ожидать дальность на электричестве чуть менее 50 миль.

Тем временем линейка Continental GT и Flying Spur была пересмотрена на 2025 год. Обе модели получили стандартные комплектации "core", выше которых находится более высокоспециализированная версия Azure. Версия Azure добавляет несколько внешних обновлений, таких как глянцевые черные решетки, хромированные отделочные элементы и новые 22-дюймовые диски, а также внутренние детали, включая индивидуальный ромбовидный стежок для сочетания с вышивкой "Azure". Компания Bentley утверждает, что обновленный Continental GT уже доступен для заказа по цене от £202 400.