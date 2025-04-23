Bentley Bentayga Azure отмечает появление гибридной силовой установки на 671 л.с.

На выставке Shanghai Motor Show был представлен новый Bentley Bentayga с гибридной силовой установкой 'High Performance Hybrid', которую ранее уже получили Continental GT и Flying Spur. Все три модели были представлены на стенде Bentley в высокоспециализированной спецификации Azure. Но главное не в отделке, а в том, что скрывается под капотом - новая гибридная силовая установка, обещающая 671 л.с. и 930 Нм крутящего момента.

Хотя эти цифры значительны, High Performance Hybrid немного уступает по мощности Ultra Performance Hybrid, который поражает 771 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Обе гибридные системы основаны на одинаковых элементах: 4,0-литровый твин-турбированный V8, совмещенный с электромотором, который питается от батареи емкостью 25,9 кВт-ч.

Хотя гибридная система с плагин-зарядкой неизбежно повлечет увеличение веса, мы ожидаем, что новый Bentayga Hybrid будет быстрым, возможно, даже быстрее, чем модель W12 с 650 л.с. и скоростью 190 миль в час. Возможна работа исключительно на электротяге, но пока не сообщается о дальности хода на электричестве, однако она, вероятно, будет ниже, чем у Continental GT, который может проехать 53 мили на одном заряде.

Пока нет информации о стоимости Bentayga с новой гибридной силовой установкой High Performance Hybrid, но скорее всего она будет дороже, чем у предыдущей версии с V8, приближаясь к показателю в 250 000 фунтов стерлингов. Будет доступна Bentayga High Performance Hybrid в спецификациях Core и более высокоспециализированной Azure. На выставке в Китае показали именно Azure, а также в исполнении Extended Wheelbase, добавив опцию с увеличением колесной базы на 180 мм.

Кроме того, шоу-кар Bentayga Azure оснащен 'Touring Specification', для тех, кто хочет, чтобы их Bentley был еще более расслабляющим. В дополнение к мерам по снижению шума ветра и вибрации в салоне, Touring Specification добавляет еще немного технологий помощи водителю. Как и все модели Azure, Bentayga получает 'Front Seat Specification', предлагающий 22-позиционную регулировку сидений с подогревом и вентиляцией, которые, по заявлению Bentley, помогут "поддерживать оптимальную температуру тела для комфорта и бодрости".