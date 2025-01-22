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Мошенники, получающие пособие, лишатся водительских прав в рамках борьбы с мошенничеством.

Штраф за мошенничество с помощью пособий может привести к отзыву водительских прав во Великобритании. Представители правительства считают это "крупнейшим ударом по мошенничеству за десятилетие". Подробности в тексте.
РедакцияР
Редакция
22.01.2025, 15:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Мошенники, которые не могут вернуть долги, могут скоро лишиться права управления транспортным средством в рамках самой крупной операции по борьбе с мошенничеством за последние десятилетия, проводимой правительством.

По новому плану, предложенному Министерством труда и пенсий (DWP), чиновники смогут обращаться в суд с просьбой лишить мошенников пособий водительских прав, если те задолжали налогоплательщику более £1,000, или если они проигнорировали предыдущие требования о возврате средств.

Предложенный законопроект также предоставит правительству полномочия выдавать ордера на обыски, позволяя полиции искать предметы, такие как компьютеры и мобильные телефоны, для сбора улик против подозреваемых. Банки также могут быть вынуждены предоставить информацию о счетах – мера, которая практически наверняка встретится с протестами со стороны защитников приватности, а также самих банков.

По мнению Лейбористов, все это может позволить Министерству труда и пенсий сэкономить до £1.5 миллиарда за следующие пять лет.

Министр труда и пенсий Лиз Кендалл заявила, что правительство "перекрывает кран для преступников, которые обманывают систему и крадут деньги законопослушных налогоплательщиков".

Она добавила: "Это означает более серьезные последствия для мошенников, которые обманывают и уклоняются от системы, включая, в крайнем случае, лишение их водительских прав в самых серьезных случаях".

Кендалл заверила общественность, что предложения "подкреплены новыми и важными механизмами контроля, включая системы отчетности и независимый контроль, чтобы гарантировать, что полномочия используются соразмерно и безопасно".

Министр занятости Алисон Макговерн также поддержала новую схему, заявив в программе BBC Breakfast, что совершение мошенничества с пособиями "недопустимо".

"Это деньги, на которые мы все можем полагаться, будь то наши государственные пенсии или чтобы предотвратить выращивание наших детей в бедности", - сказала Макговерн. "В настоящее время, когда Национальная служба здравоохранения кричит от нехватки денег, мы не можем позволить потери денег из социального обеспечения из-за мошенничества".

Проект мер следует за недавним заявлением правительства о том, что водительские удостоверения скоро будут доступны в цифровой форме через новое приложение, которое появится на смартфонах позже в этом году.

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