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Бен Сулайем: ФИА не имеет финансовых средств на постоянных членов спортивного суда

Гонщики и руководители команд выражают обеспокоенность относительно ситуации в Формуле 1 и высказывают мнение о необходимости наличия профессиональных и постоянных стюардов, способных принимать последовательные и объективные решения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 13:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики и руководители команд выражают обеспокоенность относительно ситуации в Формуле 1 и высказывают мнение о необходимости наличия профессиональных и постоянных стюардов, способных принимать последовательные и объективные решения. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем поддержал эту идею, однако отметил, что для ее реализации требуются дополнительные финансовые средства, которых на данный момент у федерации нет.

«Эти обсуждения представляют собой весьма интересный аспект, но когда гонщики пытаются выдвинуть идею о необходимости профессиональных стюардов, они не готовы оплачивать их услуги, – подчеркнул Мохаммед бен Сулайем. – Я хочу повторить еще раз: хорошие стюарды не появляются из ниоткуда. Для их подготовки и обучения требуется время, а затем необходимо постоянно повышать их квалификацию, и на это у нас уже есть специальная программа».

«Я придерживаюсь мнения, что наличие постоянных стюардов, как в Премьер-лиге, имеет свой смысл, однако в футболе судьи получают за свою работу оплату. В нашем случае проблема заключается в отсутствии финансирования. Именно поэтому мы вынуждены быть предельно осторожными в принятии решений».

«Пока наши стюарды остаются преданными своему делу и обладают необходимой подготовкой, они продолжат выполнять свои обязанности на гонках, сменяя друг друга в соответствии с графиком», – добавил Мохаммед бен Сулайем.

Источник

FIA (175)

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