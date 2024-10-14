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FIA не сможет организовать 25 Гран-при, - Бен Сулайем.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем принял участие в обсуждении возможного расширения календаря соревнований Формулы 1 до 25 гонок в сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2024, 14:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем принял участие в обсуждении возможного расширения календаря соревнований Формулы 1 до 25 гонок в сезоне. По мнению бен Сулайема, сегодняшняя организационная структура федерации не позволяет проводить более 24 Гран При за сезон.

«В настоящее время у нас нет возможности увеличить количество гонок, поскольку если мы превысим этот предел, нам потребуется еще одна команда, – цитирует Racingnews365 Мохаммеда бен Сулайема. – Нам понадобится вторая группа специалистов для решения логистических вопросов».

Однако стоит ли гонщикам на столько насыщенный график? Этот вопрос задает исследователя, добавляя: «Мы должны подходить к этому вопросу рационально и логично. Смогут ли физически и психологически гонщики выдержать такие нагрузки? Я обязательно поинтересуюсь у них об этом. А что думают по этому поводу команды?».

«Что касается FIA, то мы не можем предоставить календарь на 25 гонок с одной командой специалистов. Нам понадобится ротация сотрудников, занимающихся организацией Гран При».

Источник

FIA (131)

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