БелДжи из Белоруссии планирует выпустить свой первый в истории электромобиль

На мощностях «БелДжи» собрали небольшую партию электрических паркетников Geely EX5. Такая информация появилась в ТГ-канале информагенства РИА «Новости».

Кроссовер получает 218-сильный электромотор. Полностью заряженный электромобиль преодолеет расстояние в 430 километров. Модель поддерживает быструю зарядку: с 10-ти до 80 процентов электрокросс можно подзарядить меньше, чем за полчаса. Заявленный ресурс батареи впечатляет - 1 млн км пробега или 3,5 тыс. циклов зарядки.

В длину Geely EX5 чуть превышает 4,61 метра при колесной базе 2,75 метра. Клиренс составляет 17,3 см. Более подробно о технике, составе комплектаций и прайсах информации пока нет. Придется дождаться официального дебюта новинки. Пока же электрокар поставляют местным дилерам.

Сейчас автомобили производят по методу DKD (мелкоузловое производство). Всего выпущено 165 машин – их и отправили по автосалонам. В ближайшей перспективе автозавод рассчитывает реализовать программу по переходу на крупноузловую сборку.

Сам автозавод в перспективе был бы нем против наладить полноценную сборку батарейных паркетников. Такой шаг помог бы EX5 белорусской сборки выйти за пределы рынка РБ, добравшись до дилеров в России, говорит гендиректор «БелДжи» Геннадий Свирский. Источники утверждают, что все технические устройства для помощи водителю, среди которых та же навигация, уже получили русский перевод.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автозавод «Белджи» хочет начать выпуск китайских кроссоверов Geely Atlas второго поколения.

Фото: av.by