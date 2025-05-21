БелДжи из Белоруссии планирует выпустить свой первый в истории электромобиль

На мощностях «БелДжи» собрали небольшую партию электрических паркетников Geely EX5. Такая информация появилась в ТГ-канале информагенства РИА «Новости».
Кроссовер получает 218-сильный электромотор. Полностью заряженный электромобиль преодолеет расстояние в 430 километров. Модель поддерживает быструю зарядку: с 10-ти до 80 процентов электрокросс можно подзарядить меньше, чем за полчаса. Заявленный ресурс батареи впечатляет - 1 млн км пробега или 3,5 тыс. циклов зарядки.
В длину Geely EX5 чуть превышает 4,61 метра при колесной базе 2,75 метра. Клиренс составляет 17,3 см. Более подробно о технике, составе комплектаций и прайсах информации пока нет. Придется дождаться официального дебюта новинки. Пока же электрокар поставляют местным дилерам.
Сейчас автомобили производят по методу DKD (мелкоузловое производство). Всего выпущено 165 машин – их и отправили по автосалонам. В ближайшей перспективе автозавод рассчитывает реализовать программу по переходу на крупноузловую сборку.
Сам автозавод в перспективе был бы нем против наладить полноценную сборку батарейных паркетников. Такой шаг помог бы EX5 белорусской сборки выйти за пределы рынка РБ, добравшись до дилеров в России, говорит гендиректор «БелДжи» Геннадий Свирский. Источники утверждают, что все технические устройства для помощи водителю, среди которых та же навигация, уже получили русский перевод.
Ранее стало известно, что автозавод «Белджи» хочет начать выпуск китайских кроссоверов Geely Atlas второго поколения.
Фото: av.by