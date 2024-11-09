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Авторынок в Беларуси установил рекорд по продажам в октябре 2024 года.

По последним данным, за октябрь текущего года в Республике Беларусь было реализовано 4 989 новых легковых автомобилей. Этот результат стал самым высоким в 2024 году, по информации, предоставленной Белорусской автомобильной ассоциацией (БАА).
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.11.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным, за октябрь текущего года в Республике Беларусь было реализовано 4 989 новых легковых автомобилей. Этот результат стал самым высоким в 2024 году, по информации, предоставленной Белорусской автомобильной ассоциацией (БАА).

Сравнивая эти цифры с прошлогодними данными за октябрь, видно, что продажи увеличились более чем в 2 раза. По сравнению с сентябрем текущего года, рынок вырос на 15,5%.

Представители БАА подчеркнули, что более половины (51%) автомобильных продаж в стране в октябре были совершены двумя брендами – Belgee и Geely. Тем не менее, наблюдается увеличение спроса на автомобили классов B, SUV B, SUV C и SUV D, в то время как доля рынка автомобилей класса C снижается.

Суммируя результаты за первые 10 месяцев 2024 года, общий объем продаж новых легковых автомобилей в Белоруссии достиг 39 296 единиц. Это на 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, с января по октябрь.

Источник

Легковые автомобили (121)Продажи (290)Белоруссия (4)Geely (127)Belgee (33)

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