BelGee X70: представлены все версии и стоимость автомобиля из Беларуси

Были обнародованы цены и комплектации нового кроссовера BelGee X70, который заменил Geely Atlas Pro на конвейере "БелДжи". BelGee X70 доступен с передним или полным приводом.

Вариант с передним приводом оснащен 177-сильным трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Этому двигателю сочетается 6-ступенчатая АКПП. Передний привод доступен в комплектациях Comfort (приблизительно за 2 миллиона российских рублей) и Luxury (за 2,2 миллиона рублей).

Комплектация "Comfort" не включает светодиодных фар, датчика дождя, переднего парктроника, камер кругового обзора, бесключевого доступа, беспроводной зарядки и электропривода багажника. Все эти опции доступны в комплектации "Luxury".

Покупатели базовой комплектации не получат системы автономного экстренного торможения, распознавания дорожных знаков и контроля полосы движения.

Фото: Carsweek.ru

В комплектации Luxury кроссовера полностью LED-оптика. Также включены электропривод зеркал, салонное зеркало с автоматическим затемнением, передний парктроник и система кругового обзора. Количество динамиков увеличится до восьми, вместо стандартных шести. Также предусмотрены боковые шторки безопасности для пассажиров первого и второго рядов.

BelGee X70 с полным приводом доступен в трех комплектациях: Luxury (за 2,3 миллиона рублей), Flagship (за 2,45 миллиона рублей) и Flagship с панорамной крышей (за 2,5 миллиона рублей). В этих комплектациях также присутствуют мультируль, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и аварийного торможения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российские покупатели недавно подержанных автомобилей из Белоруссии были названы "тяжелыми клиентами".