Belgee X50 вошел в топ-3 самых популярных моделей российского рынка с автоматической трансмиссией

Belgee вошел в пятерку самых популярных брендов России, на долю которых приходится 48,2% легковых автомобилей с «автоматом» всех типов
Редакция
25.02.2026, 14:36·2 мин
Фото: пресс-служба бренда

Belgee вошел в пятерку самых популярных брендов России, на долю которых приходится 48,2% легковых автомобилей с «автоматом» всех типов, что показало исследование аналитического агентства АВТОСТАТ. Эксперты отмечают, что по итогам 2025 года в стране было реализовано 984 тысячи новых легковых транспортных средств с автоматизированной коробкой передач. Это составляет 74,2% от общего объема рынка и является рекордным показателем за все время наблюдений. В частности, под брендом Belgee за год было продано 68,1 тысячи автомобилей с АКП.

Городской кроссовер Belgee X50 в модельном зачете оказался в топ-3 самых популярных автомобилей с «автоматом» в России. На его долю пришлось 38,3 тысячи экземпляров, что отражает в целом высокую востребованность Х50 на рынке в 2025 году.

В настоящее время бренд Belgee в России представлен тремя моделями. Это яркий городской кроссовер B-SUV сегмента X50, универсальный среднеразмерный кроссовер X70 и городской седан S50. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям клиентов по адаптации к локальным климатическим условиям. Кроме того, привлекательная ценовая политика и обновление финансовых программ стимулируют дополнительный интерес покупателей. Модели Belgee пользуются доверием благодаря высокой надежности и долгосрочной беспроблемной эксплуатации.

