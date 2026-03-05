Belgee объявил старт приёма заявок на кроссовер X50+

Белорусский автопроизводитель Belgee объявил о начале приема предварительных заявок на новый компактный кроссовер X50+ для российского рынка. Официальное оформление запроса стало доступно на сайте компании, как сообщила пресс-служба бренда.

Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и скоро появится у российских дилеров. Производственный цикл модели полностью реализован на предприятии СЗАО «Белджи» в Беларуси — здесь происходит сварка и окраска кузова, а также финальная сборка.

Как отмечается, габариты новинки таковы: длина составляет 4 380 мм, ширина достигает 1 810 мм, а высота равна 1 615 мм. Колесная база автомобиля — 2 600 мм, дорожный просвет — 182 мм.

Под капотом X50+ установлен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий мощность 147 л.с. Двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 270 Нм, который достигается с отметки 2 000 об/мин. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Производитель заявляет расход топлива в смешанном цикле на уровне 6,5 литра на 100 км.

На данный момент в России марка Belgee уже представлена тремя моделями: компактным кроссовером X50, среднеразмерным кроссовером X70, а также седаном S50.