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Belgee объявляет технические характеристики новой версии бестселлера Belgee X50

Бренд Belgee готовится представить на российском рынке новую версию популярного городского кроссовера Belgee X50, которая оборудуется практичной и надежной связкой атмосферного мотора с классической автоматической коробкой передач
РедакцияР
Редакция
18.08.2026, 14:14·2 мин
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Фото: архив пресс-служб

Автомобиль будет востребован благодаря привлекательному соотношению цены и качества, что сегодня является одним из ключевых параметров как для частных, так и для корпоративных клиентов. На официальном сайте Belgee уже есть возможность оформить предварительный запрос, выбрав удобный для себя дилерский центр.

Новая версия Belgee X50 будет оборудована проверенным эксплуатацией в разнообразных условиях нашего климата ресурсным и производительным  атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л, аналогичным тому, что устанавливается на городской седан Belgee S50. Мощность силового агрегата — 122 л. с. при 6 300 об/мин. Максимальный крутящий момент в 152 Н·м доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин. Двигатель работает в связке с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает высокую плавность переключений и топливную экономичность. Расход бензина в смешанном цикле составляет всего 7 литров на 100 км пути.

Как и раньше, Belgee X50 объединяет в себе яркий стиль и практичность. Длина кроссовера составляет 4330 мм при колесной базе в 2600 мм. Ширина достигает 1800 мм, а высота — 1609 мм. Интерьер Belgee X50 отличается высоким качеством сборки и продуманной эргономикой, а багажное отделение располагает полезным объемом в 330 л. Информация о цене и списке оборудования, доступного для новой версии автомобиля, будет раскрыта позднее.

В настоящее время бренд Belgee представлен в России тремя моделями. Это городской кроссовер X50+, универсальный среднеразмерный кроссовер X70, а также городской седан S50. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям клиентов по адаптации к локальным климатическим условиям. Кроме того, привлекательная ценовая политика и разнообразие финансовых программ стимулируют дополнительный интерес покупателей. Модели Belgee пользуются доверием благодаря высокой надежности и долгосрочной беспроблемной эксплуатации.

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