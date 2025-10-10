БЕЛАЗ устанавливает новые рекорды: газовый самосвал грузоподъёмностью 220 тонн способен изменить рынок

Белорусская компания БелАЗ готовится сделать значительный шаг в индустрии тяжелой техники, анонсировав появление уникального самосвала, который сможет перевозить грузы весом до 220 тонн, работая исключительно на сжиженном природном газе (СПГ).

Информация о новом проекте прозвучала на газовом форуме в Санкт-Петербурге, где глава компании Сергей Лесин рассказал о планах по выпуску данной машины. Он подчеркнул, что новая разработка БелАЗ отвечает растущим требованиям горнодобывающего сектора к экологически безопасной и эффективной технике.

В последние годы БелАЗ последовательно инвестирует в технологическое развитие транспортных средств на СПГ, следуя мировым тенденциям в области устойчивого развития. По словам Сергея Лесина, интерес к сжиженному природному газу как альтернативному топливу стремительно растет в разных странах, и компания намерена отвечать на этот спрос, расширяя линейку тяжелых самосвалов с увеличенной грузоподъемностью.

Стратегия БелАЗ подразумевает не только заявления, но и практические шаги: компания реализует технологические решения, которые сочетают высокую производительность и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В 2022 году предприятие выпустило первый газовый самосвал грузоподъемностью 90 тонн — БелАЗ-7558Н. Эта модель стала началом перехода компании к более экологичным технологиям. Через два года свет увидел первый в истории газовый самосвал с грузоподъемностью 130 тонн — БелАЗ-7513P, который задал новую планку для отрасли.

В 2025 году ассортимент пополнила газодизельная версия той же грузоподъемности — БелАЗ-7513W. Как отметил Сергей Лесин, эта модель была выпущена всего месяц назад и уже представлена на отраслевом форуме. Следующим шагом станет полноценная премьера 220-тонного самосвала на СПГ, что подтверждает динамичное развитие и высокие амбиции производителя из Беларуси.

Новый самосвал от БелАЗ — это не просто очередная техника, а индикатор начала новой эпохи газовых машин в тяжелой промышленности.

Ранее сообщалось, что модель БЕЛАЗ на метане мощностью 1194 кВт стала самым крупным экспонатом форума.

Источник и фото: fishki.net.