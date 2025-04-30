Infiniti «Бегемот» - самый прочный кроссовер, который выдержит любые удары

Однако в центре внимания не оказался Infiniti Q80. Этот массивный внедорожник, известный под прозвищем «Бегемот», успешно прошел все испытания без труда.

Недавно на тесты IIHS был отправлен обновленный Infiniti, который показал отличные результаты. Автомобиль успешно справился с 4 сценариями тестирования, включающими самые строгие критерии.

Фото: Carsweek.ru

По результатам испытаний японский кроссовер был отмечен максимальным рейтингом «Top Safety Pick+», что гарантирует высокий уровень безопасности для пассажиров во время поездки. Однако был выявлен один недостаток - проскальзывание плечевого ремня во время аварии при скорости 65 км/ч. Решение этой проблемы потребует работы со стороны инженеров автомобиля.

Ранее было объявлено, что кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, считающиеся самыми доступными моделями, будут сняты с продажи.

Фото: Infiniti