Байер выражает полное удовлетворение своими гонщиками.

Ходят слухи, что в конце сезона в RB может произойти смена состава, но руководитель команды Петер Байер заявил в Монако, что доволен текущим положением дел.

Петер Байер отметил: «Мы очень удовлетворены нашими гонщиками. Не тратим время на разговоры о потенциальных изменениях. У нас отличный состав и квалифицированный резервный пилот. В Формуле 2 и 3 у нас также много талантливых гонщиков. Сейчас наш приоритет - скорость. Мы фокусируемся на том, как догнать Aston Martin, вместо обсуждения состава команды».

Байер также отметил значительный прогресс Юки: «Он сделал большой шаг вперед, как физически, так и психологически. Он осознал, что каждая негативная эмоция в радиоэфире обходится дорого в виде десятых долей секунды, и сумел контролировать себя. Он профессионал, который обеспечивает ценную обратную связь для инженеров».

О резервном пилоте Лиаме Лоусоне Петер сказал: «Лиам очень важный член команды. Он работает с нами на протяжении каждого уик-энда, уделяет много времени симулятору. Но, как уже упоминалось, у нас есть два сильных основных гонщика. Мы не рассматриваем смену состава на 2025 год, возможно, потому что у нас много вариантов выбора. Наш приоритет - машина и предстоящие гонки, вплоть до летнего перерыва».