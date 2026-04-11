Баттон снова сядет за руль чемпионского болида Brawn

Дженсон Баттон вновь сядет за руль легендарной Brawn BGP 001, на которой в 2009 году он стал чемпионом мира Формулы-1. Это событие состоится в предстоящий уик-энд на трассе в британском Гудвуде в рамках ежегодной встречи членов Гудвудского гоночного клуба (GRRC).

Об этом Баттон сообщил на своих страницах в социальных сетях, отметив, что впервые примет участие в подобной встрече. По словам гонщика, ему предстоит провести несколько демонстрационных заездов на болиде Brawn, который принес ему титул чемпиона мира. Баттон поблагодарил Росса Брауна за возможность вновь оказаться за рулём этой машины. Также он отметил, что на мероприятии будут представлены и другие известные автомобили, включая его собственный Jaguar E-Type.

Помимо Brawn BGP 001, Дженсон Баттон примет участие в заездах за рулём Chevrolet Camaro, а также еще одного спорткара Jaguar E-Type, созданного в начале 60-х годов. Эти гонки он разделит с двумя другими участниками встречи GRRC.

В своё время было выпущено всего три шасси Brawn BGP 001. Баттон в 2009 году выступал на машине с заводским номером 02, которая сейчас находится в собственности Росса Брауна. Именно на этом болиде Дженсон ранее участвовал в показательных заездах на Фестивале скорости в Гудвуде и на трассе в Сильверстоуне.

В личной коллекции Баттона ранее находилась другая BGP 001 с номером шасси 01, на которой в сезоне 2009 выступал его напарник Рубенс Баррикелло. В прошлом году эта машина была выставлена на аукцион в Майами, где её приобрёл неизвестный коллекционер.

Третье шасси Brawn BGP 001 сейчас находится в музее автодрома в Сильверстоуне. На этой машине Баррикелло одержал победу на Гран При Италии и провёл оставшуюся часть сезона 2009 года.