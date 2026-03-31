Баттон: участие в других сериях позволит Максу переключиться

Чемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение о возможном участии Макса Ферстаппена в гонках на выносливость. По словам Баттона, такой опыт не повлияет на взгляд голландского пилота на действующие правила Формулы 1, однако позволит ему получить новые впечатления.

«В мире автоспорта существует огромное разнообразие дисциплин. В отличие от тенниса, где выбор ограничен, автоспорт предлагает множество направлений для самореализации», — отметил Дженсон Баттон.

Баттон отметил, что на протяжении своей карьеры Макс Ферстаппен был сосредоточен на обгонах и победах, и сейчас ему не хватает этих эмоций. «Недавно он управлял автомобилем класса Super GT в условиях сильного дождя на трассе в Фудзи. Мне самому довелось выступать на таких машинах в 2018 и 2019 годах — это действительно потрясающие автомобили», — поделился Баттон своим опытом.

По мнению бывшего чемпиона мира, Макс может пробовать разные виды автоспорта, и это, как считает Баттон, является большим плюсом. «Я не думаю, что участие в других сериях изменит его подход к Формуле 1. Это может случиться только тогда, когда он вновь начнет побеждать. В то же время другие чемпионаты дают ему шанс отвлечься и продолжать бороться за победы», — резюмировал Дженсон Баттон.