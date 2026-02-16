Главная Новости Гонка в Барселоне включена в календарь до 2032 года
Гонка в Барселоне включена в календарь до 2032 года

Гран При Формулы 1 в Барселоне-Каталонии останется в календаре до 2032 года и будет чередоваться с этапом в Спа, соглашения с FOM достигнуты.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
16.02.2026, 18:22·1 мин
Фото: F1news.ru

Испания сохранит право проводить две гонки Формулы 1 и после 2026 года. Сообщается, что все необходимые соглашения с FOM уже достигнуты.

Согласно договорённостям, этап на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya останется в календаре чемпионата вплоть до 2032 года. При этом этапы на каталонском автодроме будут чередоваться с Гран При Бельгии, который традиционно проходит в Спа.

Таким образом, в 2028, 2030 и 2032 годах гонки Формулы 1 состоятся именно на Circuit de Barcelona-Catalunya. В другие годы — 2027, 2029 и 2031 — хозяином Гран При станет бельгийский автодром в Спа.

Стоит отметить, что начиная с этого года Гран При Испании проводится в Мадриде. В связи с этим этап в Барселоне получит новое название — Гран При Барселоны-Каталонии.

