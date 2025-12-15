Баррикелло рекомендует Льюису воздержаться от критики в адрес команды

Рубенс Баррикелло, бывший пилот Ferrari, который провёл шесть сезонов бок о бок с Михаэлем Шумахером, прекрасно знаком с традициями этой итальянской команды. В последние годы своей карьеры Баррикелло пересекался на трассе и с Льюисом Хэмилтоном, не подозревая тогда, что однажды британская звезда Формулы 1 пополнит ряды Ferrari.

Однако мало кто мог предположить, что уже в дебютном сезоне в составе Скудерии обладателю семи чемпионских титулов предстоит столкнуться с такими сложностями. Баррикелло, имеющий богатый опыт, поделился советом для Хэмилтона, сталкивающегося с высоким уровнем давления, традиционно сопутствующим работе в Ferrari.

«Что там сейчас происходит? Если судить по радиообмену с командой, кажется, что Хэмилтон уже устал от этой ситуации, — размышлял Рубенс в подкасте Flow. — Вопросы и недовольство следует обсуждать внутри коллектива, а не по командам на радио», — отметил он.

Бразилец напомнил, что любой гонщик, принимая приглашение Ferrari, осознанно принимает и ее атмосферу: команда становится для него домом. «Хочется сказать: “Приятель, как ты вообще оказался здесь?” — продолжил он. — Итоговые выводы делать рано, многие нюансы связаны с нервной обстановкой и напряжёнными моментами, характерными для Ferrari.»

Баррикелло добавил, что оценивая действия Хэмилтона, нельзя забывать о его статусе: «Он остается великим чемпионом. Если я даже не могу напрямую узнать у него, что происходит, то делать публичные выводы некорректно. Но могу точно сказать: давление в Ferrari совершенно особое, оно много выше, чем где-либо еще.»

Ветеран Формулы 1 сравнил переход в новую команду с переводом в другую школу: внимание со стороны окружающих всегда повышенное, адаптация требует времени. «В какой-то момент появляется человек, который становится другом. У меня таким был Мауро, — вспомнил Рубенс. — До сих пор помню его.»

Баррикелло отметил, что, оказавшись в другом коллективе, испытания неизбежны, и особенно они заметны, если речь идет о таком выдающемся гонщике, как Хэмилтон. «Ожидания всегда высоки, и с этим приходят как приятные моменты, так и необходимость работать под постоянным прессингом», — подытожил он.