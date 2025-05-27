Баррикелло: У Льюиса уже ощущается прессинг со стороны Ferrari

Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло убежден, что Льюис Хэмилтон уже осознал сложности, с которыми сталкиваются пилоты команды из Маранелло. По мнению Баррикелло, выступать за «Феррари» с психологической точки зрения намного сложнее, чем за любую другую команду. Это обусловлено постоянным давлением, которое испытывают гонщики, поддерживаемые истинными поклонниками.

«Я могу сказать по своему опыту, что с точки зрения психологических нагрузок выступать за Ferrari было тяжелее, чем за любую другую команду. Это связано с тем, что вас поддерживают настоящие фанатики, из-за которых вы постоянно чувствуете прессинг», - отметил Баррикелло.

Легендарный бразильский пилот также подчеркнул, что в Италии давление со стороны общественности особенно велико, и для того чтобы справиться с ним, необходима крепкая психологическая устойчивость. «Льюис уже почувствовал этот прессинг, поскольку все наблюдают за каждым его шагом, ведь все знают, кто такой сэр Льюис. В Италии прессинг огромный, и чтобы справиться с ним, необходима сильная психологическая устойчивость».

Баррикелло поделился своими воспоминаниями о посещении ресторана «Монтано» во Фьорано, где провел шесть лет своей жизни. «Когда я сейчас приезжаю во Фьорано, чтобы пообедать в ресторане «Монтано», в котором я провёл шесть лет своей жизни, меня узнают и относятся ко мне так, словно я только вчера выступал за Ferrari. А теперь представьте, каково действующим гонщикам Ferrari. Прессинг на них идёт снаружи, но на базе вы работаете с потрясающими людьми, и там созданны отличные условия».