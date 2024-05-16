Инспирация Наоми Кэмпбелл: бархатная спецверсия BMW XM в ее любимом цвете

Компания BMW представила уникальную версию своего флагманского кроссовера — XM Mystique Allure, которая поражает своим внешним видом и интерьером. Автомобиль отделан бархатом и украшен мерцающими пайетками, что делает его по-настоящему роскошным.

Экстерьер модели XM Mystique Allure вдохновлен любимым оттенком британской супермодели Наоми Кэмпбелл — ультрамариновым цветом. Верхняя часть кузова увита бархатом, а нижняя половина блистает металлическими блестками, создавая изысканный и изысканный образ.

Салон автомобиля XM также не отстает от экстерьера. Здесь царит фиолетовый бархат, который охватывает не только сиденья, но и дверные карты и крышу с подсветкой. Великолепный саундтрек для электрического режима разработал композитор Ханс Циммер, который придал автомобилю еще больше уникальности.

Автомобиль BMW XM Mystique Allure оснащен самой мощной версией подключаемой гибридной трансмиссии от BMW. Силовая установка состоит из 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя, общая мощность которых достигает 738 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

XM Mystique Allure назван компанией BMW творением «от кутюр», подчеркивая его уникальность и роскошь. Хотя другие производители также выпускают индивидуальные проекты, XM лучше подходит для автомобильных выставок и внимания публики на этих мероприятиях.

На международном Каннском кинофестивале BMW также представит более 200 автомобилей для маршрутных перевозок, включая полностью электрические модели i5 и i7, а также гибридный кроссовер XM в рамках партнерства с фестивалем.

Фото: Carsweek.ru

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