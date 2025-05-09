Продажи подержанных автомобилей превысили отметку в 2 миллиона в первом квартале 2025 года, уровень активности, который не наблюдался с момента пандемии в 2019 году.

Последние данные от Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) свидетельствуют о том, что в то время как дорогие новые модели могут испытывать трудности с привлечением клиентов, для подержанных моделей существует большой спрос. Особенно привлекательны для некоторых покупателей кажутся подержанные электромобили по выгодным ценам, которые продаются флотами и лизинговыми компаниями.

В целом продажи подержанных автомобилей выросли на 2,7 процента в первом квартале 2025 года по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, что привело к общему числу проданных подержанных автомобилей в размере 2 020 990. Бензиновые автомобили оказались самыми популярными, в то время как продажи подержанных дизельных автомобилей снизились на 3,1 процента.

Продажи подержанных гибридов выросли на 30,2 процента, достигнув почти 100 000 сделок. Однако именно электромобили установили новый темп с ежегодным ростом в 58,5 процента и 65 850 автомобилей, которые нашли своих вторых или третьих владельцев.

Прокомментировав тенденцию к покупке подержанных электромобилей, генеральный директор SMMT Майк Хоус заявил: «Все больше покупателей подержанных автомобилей отдают предпочтение электрическим транспортным средствам, поскольку больший выбор и доступность позволяют большему числу людей и компаний переходить на них. Однако поддержание и расширение этого роста зависит от стабильного предложения электромобилей с рынка новых автомобилей, что seinerun требует фискальных поощрений наряду с национально доступной и доступной сетью зарядных станций, чтобы каждый, независимо от своего бюджета или потребностей в вождении, мог получить выгоды от безэмиссионного транспорта».