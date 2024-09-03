Новые электромобили Lucid Air почти не использовались и продаются за менее чем половину от первоначальной рекомендуемой цены производителя

Самый дальнобойный электромобиль в Соединенных Штатах, Lucid Air, теперь доступен на рынке — его запас хода составляет до 512 миль от одной зарядки.

Однако цена на эту модель очень высокая: Lucid Air Grand Touring 2025 года обойдется более чем в $120 000.

Но амортизация сильно сказывается на Lucid Air старше одного или двух лет.

Для владельцев Lucid Air старше двух лет, которые желают продать свой электромобиль стоимостью более $100 000 на вторичном рынке, сейчас наступило трудное время. Цены упали настолько сильно, что иногда роскошный американский седан на электрической батарее продают за менее чем половину первоначальной цены, несмотря на то, что на одометре совсем мало миль, и машине всего лишь два года.

В настоящее время самая дешевая подержанная Lucid Air выставлена на продажу на Cars.com всего за немного менее $50 000. Речь идет о модели Pure 2023 года с пробегом менее 25 000 миль, полным приводом на два двигателя, батареей на 92 киловатт-часа и оценкой запаса хода EPA в 410 миль. Новая Lucid Air Pure 2025 года стоит от $70 000, что означает скидку в $20 000 всего за два года.

Однако депрециация действительно начинает проявлять себя, когда речь идет о более дорогих моделях. Белая модель 2022 года Air Grand Touring недавно была продана на Bring a Trailer за $68 500 — это огромное падение в $86 500 по сравнению с первоначальной ценой в $155 000. На одометре всего 13 000 миль, у машины была установлена крупная батарея на 112 киловатт-часов, высокотехнологичная система помощи водителю DreamDrive Pro и множество других преимуществ.

Самые дешевые Lucid Air EV на продажу на Cars.com стоят менее $60 000.

Хотите машину с меньшим пробегом? Как насчет модели Air Grand Touring 2022 года с пробегом 5000 миль, которая продавалась за $141 000 при покупке? Вновь, речь идет о машине с крупной батареей, обеспечивающей запас хода более 450 миль (в зависимости от размера колес), адаптивной пневматической подвеской, двумя двигателями и модным интерьером. В июле она была продана за $61 111. Это почти на $80 000 меньше первоначальной цены или, как выразился один из комментаторов на BaT, $16 депрециации за каждую милю.

Топовая модель 2022 года Lucid Air Dream Edition Performance с пробегом 20 000 миль, которая продавалась за более $170 000 при покупке, была продана за ровно $100 000 на BaT в начале этого года. Эта история повторялась снова и снова, и приведенная ниже диаграмма, показывающая цены продаж подержанных Air EV на платформе подержанных автомобилей, ясно иллюстрирует ситуацию. Справедливости ради, на BaT было выставлено всего 34 единицы, и не все из них были проданы из-за невыполнения резерва, но удивительно видеть, что первая выставленная там машина стоила практически $200 000, в то время как последняя проданная была продана за менее $60 000.

Также стоит отметить, что практически новую Lucid Air можно приобрести у самой компании — на сайте автопроизводителя продается демонстрационная модель Pure 2023 года с пробегом всего 524 мили за $61 998. Она оснащена двигателем с двумя двигателями и полным приводом, 19-дюймовыми аэродисками и оценкой запаса хода EPA в 410 миль. Новые модели Lucid Air 2025 года начинаются примерно с $72 000 за базовую комплектацию Pure, в то время как Grand Touring продается за более $120 000.