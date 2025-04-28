Ненормативные автомобильные номера: Владельцам номеров NSFW 75 было отказано в регистрации из-за слишком грубого содержания.

До сентября осталось еще несколько месяцев, но мы в Auto Express уже смогли получить (по традиции) список номерных знаков, запрещенных правительством и считаемых DVLA слишком грубыми для использования на дорогах.

Каждый март и сентябрь DVLA выпускает новую комбинацию букв и цифр, включая «идентификатор возраста». Автомобили, зарегистрированные в марте, используют последние две цифры года, так что в этом случае это '25', а в сентябре к этому предыдущему числу добавляется 50, чтобы представить достижение половины 12-месячного цикла, что приводит к '75'.

Если прищуриться, можно заметить, что '75' может походить на 'RS', и, таким образом, можно придумать несколько забавных комбинаций, таких как 'BA75 ARD' и 'AR75 RSE'. Все это может показаться довольно забавным – нам было бы неправдой сказать, что 'EA75 POO' не вызвало хотя бы хихиканье у членов команды Auto Express – но в конечном итоге это нечто, к чему DVLA относится очень серьезно.

Организация проводит две встречи в год, чтобы гарантировать, что ни один номерной знак не попадет в обращение, который "может вызвать оскорбление, смущение или будет в плохом вкусе". Учитывая это, мы уверены, что вы поймете, почему 'AU75 WTZ' и 'GO75 WAR' находятся в списке запрещенных DVLA.