Рекордная сумма в 607 млрд рублей была потрачена жителями РФ на покупку подержанных автомобилей в марте, сообщает банк «Открытие».

В России зафиксирован рост доли трат на автомобили возрастом до 5 лет. По данным статистики, в марте текущего года на такие машины было потрачено 170,3 млрд рублей, что составляет 28,1% от общей суммы. Этот показатель увеличился на 2,5 процентных пункта по сравнению с февралем.

Параллельно наблюдается снижение доли расходов на старые автомобили (10 лет и старше). Их доля уменьшилась с 41,2% в феврале до 38% в марте. За первый месяц весны на такие машины было потрачено 230,6 млрд рублей. А сумма расходов на автомобили возрастом от 5 до 9 лет чуть выросла с 33,2% до 34%.

По информации аналитиков, заметный прирост затрат отмечен на б/у автомобили европейских и корейских марок. В марте жители страны приобрели б/у европейские авто на 227,6 млрд рублей, а корейские — на 91,1 млрд рублей, что соответствует увеличению на 39% по сравнению с февралем.

Следом за ними идут китайские, японские, отечественные и американские автомобили, чьи расходы возросли на 36%, 28%, 26% и 24% соответственно. При этом лидируют в финансовом выражении подержанные европейские машины (227,6 млрд рублей) и японцы (183,8 млрд рублей).

Согласно отчету, сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидерство по затратам на вторичном рынке. В марте на эти категории автомобилей пришлось 49,3% всех расходов, что составляет почти половину от общей суммы в 299 млрд рублей.

Также стоит отметить, что жители России втрое меньше потратили на покупку б/у автомобилей В-класса — 95,7 млрд рублей или 15,8% от общей суммы. Доля С-класса составила 10,6%, а расходы на D-класс увеличились до 9,5%.

По мнению исполнительного директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Удалова, эти изменения связаны с общими тенденциями рынка. Своим мнением делится и пресс-служба банка "Открытие".

Напомним, что финансовая емкость рассчитывается на основе объема покупок и средней цены предложений по подержанным легковым автомобилям за отчетный период.