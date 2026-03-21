Сравнительные тесты — лучший способ выбрать новый автомобиль. Поверьте, я автомобильный журналист

Более десяти лет назад, в морозное зимнее утро, автор получил в распоряжение новенький Ford Fiesta и отправился с командой Auto Express на знакомую локацию для фотосессии. К месту встречи прибыли двое коллег, каждый из которых привёз конкурирующий хэтчбек того же класса. Итогом стал сравнительный тест трёх автомобилей, в котором, как помнится, победу с большим отрывом одержал Ford.

Этот опыт оказался весьма ценным. Возможность протестировать три совершенно новых автомобиля друг за другом, на одних и тех же дорогах и в одинаковых условиях, наглядно показала эффективность сравнительных тестов. Проезжая по извилистому асфальту сначала на Fiesta, а затем на Volkswagen Polo и Kia Rio, удалось получить уникальные знания о динамике управления, которые не всегда даёт даже десятичасовой заезд на полигоне.

Сравнение вместимости багажников, оценки пространства на задних сиденьях, качества отделки и стандартного оснащения — ничто не заменит объективного анализа, когда все конкуренты собраны в одном месте и тестируются по единым критериям.

Методика проведения тестов постоянно совершенствуется. Когда журнал Auto Express только начинал свою работу, о сенсорных экранах и передовых системах помощи водителю ещё никто не думал, а надёжность автомобиля зачастую была важнее его экономичности. Сегодня эксперты проводят тесты голосового управления, измеряют расход топлива и даже фиксируют глубину багажника и высоту погрузочной кромки.

Теперь редакция сделала следующий шаг, организовав масштабное сравнение пяти ключевых семейных кроссоверов. Каждый автомобиль был досконально оценён по таким параметрам, как ходовые качества, интерьер, дизайн и технологии, практичность и экономичность. Все аспекты были рассмотрены детально, чтобы выбрать лучший автомобиль в этом сегменте.

Такие комплексные сравнительные тесты станут проводиться и дальше. Вместе с самыми свежими новостями и обзорами, именно независимые и тщательные испытания остаются основой деятельности Auto Express с 1988 года — и этот подход сохранится в будущем.