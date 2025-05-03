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Исаак Хаджар: Я счастлив, что добрался до финала

«Гонщик Racing Bulls Айзек Хаджар стал 9-м в квалификации к спринту в Майами, Лиам Лоусон - 14-й. Читайте, как прошла их подготовка к гонке».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 03:05·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последней квалификации к спринту в Майами гонщик из команды Racing Bulls, Айзек Хаджар, продемонстрировал отличную форму, показав 9-е время. Его партнер по команде, Лиам Лоусон, оказался лишь на 14-й позиции.

Айзек Хаджар поделился впечатлениями: «Очень напряженная сессия. На первой попытке случилась ошибка, но второй круг удался. Я рад, что смог пробиться в финал, хоть и результаты были очень близкие. Было ощущение, что мы начали последний круг в самый последний момент. На финише мне удалось приблизиться к Леклеру, и это уже было хорошо, хотя конечно, хотелось бы большего.

Позиция на старте спринта – 9-я. Мне предстоит борьба с Алексом Элбоном за очки. Если не обогнать его на старте, будет сложно потом, учитывая высокую скорость машин Williams».

Лиам Лоусон оценил свою квалификацию так: «Сессия прошла не так, как мы ожидали. Поведение машины сильно изменилось по сравнению с тренировками. Это разочарование, учитывая нашу неплохую подготовку утром.

Теперь нам предстоит проанализировать происходящее и подготовиться к спринту завтра».

Источник

Лиам Лоусон (54)Айзек Хаджар (13)Racing Bulls (15)

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