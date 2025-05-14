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Имя победителя в Формуле 2 в Имоле: Айзек Хаджар

Айзек Хаджар и Лиам Лоусон готовы к домашнему Гран При Эмилии-Романьи. Гонщики Racing Bulls надеются на успех в Имоле.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.05.2025, 12:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Айзек Хаджар и Лиам Лоусон с нетерпением ожидают предстоящей домашней гонки для команды Гран При Эмилии-Романьи. Гонщики Racing Bulls уверены в своих силах и надеются на успешное выступление на трассе в Имоле.

Айзек Хаджар: "Это будет особенный уик-энд для нас, так как мы будем гонять на одной из домашних трасс. Возвращение к гонкам в Европе очень важно для нас, и я с нетерпением жду этого момента. Я отлично знаком с трассой в Имоле, в прошлом году одержал победу в Формуле 2, что придает мне уверенности. Надеюсь, что наше знакомство с трассой поможет нам показать хороший результат в этом уик-энде. После Майами я готов вернуться за руль и приступить к серии гонок".

Лиам Лоусон: "Мы рады выступить на домашней гонке для нашей команды. Трасса в Имоле имеет богатую историю и считается одной из лучших в мире. Для меня это первый старт здесь в Формуле 1, и я готов к вызову. Трасса очень быстрая, поэтому нам нужно будет работать на полную мощность. Начинается строенная серия гонок, и мы постараемся продемонстрировать хороший результат в выступлении".

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Лиам Лоусон (58)Айзек Хаджар (14)Racing Bulls (18)

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