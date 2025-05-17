Айзек Хаджар: Я мог занять пятое место на старте

Имола. Спортсмен Айзек Хаджар продемонстрировал отличную форму в квалификации, заработав девятое место, что стало для него третьим финишем в финале квалификации в этом сезоне. Его коллега по команде Racing Bulls Лиам Лоусон, однако, столкнулся с проблемами во время первой сессии и не смог завершить попытку из-за красных флагов, мешавших выходу на трассу.

Айзек Хаджар поделился своими впечатлениями: «День прошел успешно до последнего круга квалификации, когда я потерял контроль над машиной в третьем повороте. Жаль, что не удалось завершить последний быстрый круг на новых мягких шинах. Я чувствовал, что могу продемонстрировать еще лучший результат. Надеюсь на успешную гонку и заработанные очки. На этой трассе сложно обгонять, поэтому правильная стратегия и хороший старт будут важны».

«Я доволен прогрессом нашей команды и надеюсь на более высокий результат. Мы продолжим работу над деталями вечером перед гонкой», - добавил Хаджар.

Лиам Лоусон (16-е место) выразил сожаление: «Красные флаги помешали завершить последний круг квалификации, что серьезно повлияло на результат. Сложная трасса требует максимальной концентрации. Надеюсь на сложную, но успешную гонку».

«Обгонять на этой трассе сложно, поэтому мы столкнемся с вызовом реализации стратегии. Постараемся найти выход из ситуации, несмотря на сложности», - поделился Лоусон.