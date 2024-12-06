Главная Новости Red Bull Racing Айзек Хаджар нарушил правила безопасности пит-лейна
Новости

Айзек Хаджар нарушил правила безопасности пит-лейна

Инцидент произошел на первой тренировке Гран При Абу-Даби, когда гонщик Red Bull Racing, Айзек Хаджар, находившийся на замене у Макса Ферстаппена, превысил скорость на пит-лейн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.12.2024, 14:22·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Инцидент произошел на первой тренировке Гран При Абу-Даби, когда гонщик Red Bull Racing, Айзек Хаджар, находившийся на замене у Макса Ферстаппена, превысил скорость на пит-лейн. По официальным данным, Хаджар разогнался до 88,2 км/ч, тогда как разрешенный лимит скорости на пит-лейне в этот уик-энд составляет 80 км/ч.

В результате данного нарушения команда была оштрафована на 900 евро со стороны стюардов. Предстоят дальнейшие разбирательства по данному инциденту, и возможно будут приняты дополнительные меры со стороны регуляторов.

Источник

Red Bull Racing (330)FIA (170)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация