Айзек Хаджар нарушил правила безопасности пит-лейна

Инцидент произошел на первой тренировке Гран При Абу-Даби, когда гонщик Red Bull Racing, Айзек Хаджар, находившийся на замене у Макса Ферстаппена, превысил скорость на пит-лейн. По официальным данным, Хаджар разогнался до 88,2 км/ч, тогда как разрешенный лимит скорости на пит-лейне в этот уик-энд составляет 80 км/ч.

В результате данного нарушения команда была оштрафована на 900 евро со стороны стюардов. Предстоят дальнейшие разбирательства по данному инциденту, и возможно будут приняты дополнительные меры со стороны регуляторов.