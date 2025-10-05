Айзек Хаджар: «Мы теряли всё на прямых»

Пилоты Racing Bulls выразили разочарование по итогам Гран-при в Сингапуре, где команде не удалось заработать очки.

Айзек Хаджар, который завершил гонку на 11-м месте, рассказал о проблемах с машиной, возникших перед пит-стопом. По его словам, неполадки сохранялись до самого финиша и лишили команду возможности попасть в очковую зону. Хаджар отметил: "Я надеялся, что соперники не догонят нас так быстро, но это произошло, и синие флаги этому способствовали". Он добавил, что болид показывал хорошую скорость в поворотах, однако на прямых трасса терялась. Айзек заявил, что совместно с командой разберется в причинах возникших сложностей и затем переключится на подготовку к этапу в Остине. Гонщик подчеркнул, что Racing Bulls намерены сохранить положительный настрой, возникший после летней паузы.

Лиам Лоусон финишировал 15-м. По его словам, большую часть дистанции он провел на шинах Medium, а после пит-стопа оказался в конце пелотона. Лоусон отметил: "Если бы мы стартовали с более высоких позиций, то, учитывая наш темп, могли претендовать на очки, но после неудачной квалификации стало ясно, что нам будет непросто". Пилот сообщил, что теперь его внимание полностью сосредоточено на предстоящем этапе в Остине.