Айртон Сенна и Макс Ферстаппен снимутся в новом видео с участием Honda

Первым видеороликом, выпущенным в рамках этой кампании, стали кадры с участием известных гонщиков, таких как Айртон Сенна и Макс Ферстаппен.

В ролике демонстрируется история участия гонщиков Honda в различных видах автоспорта на протяжении многих лет, начиная от прошлых десятилетий и до современности. Также в видео показана разнообразная продукция компании, включая электромобиль Honda Prelude Concept и электросамолет.

Цитируя закадровый текст, который содержит основную идею кампании: "Мы не сдаёмся. Похоже, чем больше я проигрываю, чем больше учусь. Мои мечты отметают мои сомнения".

Ролик затрагивает разные периоды в карьере Сенны, включая 1992 год, а также события Гран При Великобритании 2021 года, когда произошло столкновение между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Видео также упоминает других гонщиков, связанных с японским брендом, подчеркивая их стремление к победам и силу воли, необходимую для преодоления любых трудностей.

Видеоролик уже доступен на различных онлайн-платформах, а завтра пройдет его телевизионная премьера во время матча НФЛ между Dallas Cowboys и Pittsburgh Steelers.