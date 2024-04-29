Комацу регулярно отчитывается перед Хаасом

Руководитель команды Haas Айо Комацу поделился информацией о своих обязанностях перед владельцем Джином Хаасом. Он утверждает, что постоянно предоставляет отчеты о своей деятельности.

В интервью для издания Racingnews365, Комацу отметил, что Хаас проявляет живой интерес к жизни команды: «Должен ли я держать связь с Джином постоянно? Не обязательно, но он всегда хочет быть в курсе событий. Он – владелец, и ему важно знать, как идут гонки и как мы выступаем. Поэтому после каждой квалификации и заезда я докладываю ему».

Комацу отметил, что Джин Хаас бывает настолько заинтересован в команде, что даже сам звонит тренеру: «Например, во время второй части квалификации в Австралии он мне позвонил. Я дозвонился до него после окончания гонки, чтобы поделиться результатами».

Руководитель команды выразил удовлетворение от тесного взаимодействия с Хаасом: «Мы ладим друг с другом, и я доволен, что у нас есть такой преданный владелец. Я помню, как это было в Lotus – руководство относилось к команде без должного внимания, что негативно сказывалось на работе коллектива».

С уважением к вниманию и финансированию со стороны Джина Хааса, команда мотивирована достигать высоких результатов: «Он хочет, чтобы мы добивались успехов, ведь это он обеспечивает нас финансово. Джин посетил первые гонки этого сезона, что очень нас обрадовало. И, конечно же, он посетит и Майами».