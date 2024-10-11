Интересно, что Haas могут переименовать в Toyota, - сказал Айо Комацу.

Сегодня стало известно о возвращении марки Toyota в гонки Формулы 1 - логотипы Toyota Gazoo Racing будут видны на машинах Haas уже на гонке в Остине. Это вызвало предположения о возможном углублении партнерства с Haas, которое в будущем может привести к изменению названия команды.

Глава Haas, Айо Команцу, поделился деталями нового соглашения и заверил, что пока нет планов по изменению названия команды на основе бренда Toyota.

«Смена названия на данный момент не стоит на повестке дня, - приводит слова Айо Комацу портал GPBlog. - Наш основной спонсор - MoneyGram. Так что изменения в названии команды или основного спонсора в ближайшее время не планируются».

Команда Haas и Toyota работают над развитием сотрудников, а не просто установкой логотипов. «Сотрудничество с Toyota - это не просто спонсорство. Наша цель - развитие персонала, что является ключевым элементом для меня и для команды Haas. Формула 1 - это технологичный вид спорта, но итог зависит от людей. От людей зависит успех команды или ее неудача».

Айо Комацу подчеркнул, что Toyota разделяет эту философию, поэтому инвестирует в проект, чтобы обеспечить возможности для обучения и развития своих сотрудников. «В итоге, это будет выгодно для всей компании».