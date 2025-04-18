У Айо Комацу есть к чему стремиться

В команде Haas F1 не задался первый день гонок - машина показала себя не с лучшей стороны, испытывая недостаток скорости и стабильности. Руководитель команды, Айо Комацу, поделился мнением: «Сложная пятница. У нас возникли проблемы на скоростном первом секторе, где машине не хватало стабильности и предсказуемости, а гонщики не чувствовали уверенность.

Во второй тренировке мы попробовали несколько вариантов настроек, нашли кое-что интересное и завтра постараемся прибавить.

Думаю, у всех возникли проблемы с деградацией при жаркой погоде. Нам есть, над чем поработать сегодня вечером, чтобы в субботу добиться большего».

Пилот Оливер Берман (16-й) поделился своими впечатлениями: «Первая тренировка получилась непростой. Возникли те же проблемы, что и на тренировках в Бахрейне – мне не хватало уверенности на торможениях и я несколько раз блокировал шины.

Во второй тренировке мы внесли коррективы, и всё прошло гораздо лучше, хотя на шинах Soft машина оказалась недостаточно эффективной. Нам есть над чем работать. Расстановку сил оценить сложно, результаты очень плотные, но если мы соберем всё воедино, то сразу прибавим».

Другой гонщик команды, Эстебан Окон (19-й), также поделился своими мыслями: «Не самый простой день, но в пятницу мы собираем информацию и пытаемся что-то улучшить. На результаты посмотрим в завтрашней квалификации. Мы сделаем всё возможное, чтобы в субботу прибавить, но сложно сказать, на каких позициях мы окажемся.

На этой сложной трассе нужно чувствовать уверенность в каждом повороте, чувствовать себя единым целым с машиной. Над этим мы и будем работать».