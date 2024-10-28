Айо Комацу: ещё одно потрясающее достижение

Команда Haas F1 показала отличный результат в Гран При Мексики, заработав восемь ценных очков и увеличив свое преимущество над RB в борьбе за Кубок конструкторов.

Аяо Комацу, директор команды, выразил радость и восхищение достижениями своей команды: «У меня нет слов! Ещё один потрясающий результат для нашей команды. Я счастлив тем, что упорный труд каждого сотрудника приносит свои плоды.

Я рад за Кевина, он продемонстрировал отличную скорость как в Остине, так и в Мехико. На втором этапе гонки он показал невероятный темп, догоняя Ферстаппена и финишировав всего в четырех секундах позади. Возможно, это лучшая гонка, которую я видел от Кевина».

По словам Комацу, девятое место Нико также важно для команды, и они проведут анализ данных, чтобы понять, почему гонщик не смог показать такие результаты, как его партнёр.

«Я с нетерпением жду следующего этапа в Бразилии и надеюсь, что мы продолжим демонстрировать хорошие результаты. Поздравляю всех с этим успехом и благодарю за поддержку!» - заключил директор.

Кевин Магнуссен, финишировавший на седьмой позиции, поделился радостью: «Это был идеальный день! Мы сделали всё правильно, машина была отлично настроена, я хорошо управлял шинами и мог атаковать в нужные моменты».

«Седьмое место - это лучше, чем мы ожидали. Я смог удержать Пиастри позади и чувствую, что постепенно нахожу свою форму. Надеюсь, что в оставшихся гонках сезона мы продолжим показывать хорошие результаты».

Нико Хюлкенберг, финишировавший девятым, также поделился своим мнением: «Отличный день для нашей команды - обе машины снова заработали очки. Я рад за Кевина, он провел отличный уик-энд».

«Эти восемь очков очень важны для нас. Мы рады, что мы так конкурентоспособны и постоянно боремся за очки. Это свидетельствует о стабильности нашей команды и машины. Жду с нетерпением следующих гонок» - заключил Хюлкенберг.