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Айо Комацу: «Берману необходимо восстановить уверенность»

Пятничные тренировки на сложной трассе в Баку прошли для Оливера Бермана достаточно успешно - гонщик показал 10-й результат и подчеркнул важность постепенного наращивания темпа, чтобы избежать ошибок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.09.2024, 12:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пятничные тренировки на сложной трассе в Баку прошли для Оливера Бермана достаточно успешно - гонщик показал 10-й результат и подчеркнул важность постепенного наращивания темпа, чтобы избежать ошибок. «Эта трасса очень строга к недочетам», - подчеркнул он после тренировок.

Однако сегодня дебютанту из команды Haas, кажется, пришлось заплатить цену за невнимательность. На третьей тренировке он разбил машину, оставив своих механиков перед вызовом - чинить его болид перед квалификацией.

Глава американской команды Айо Комацу предпочёл не осуждать своего новичка: «Это действительно неудачно, но я верю, что он сможет переключиться и продолжить свою работу на том же уровне, что и вчера».

Оливер в порядке, хотя, конечно, его несказанно расстроило произошедшее, поскольку его действия на трассе были далеки от идеала - он ошибся с выбором скорости и точки торможения. Ему необходимо пересмотреть свои действия и вновь обрести уверенность перед началом квалификации.

Источник

Haas F1 Team (99)Айо Комацу (18)Оливер Берман (15)

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