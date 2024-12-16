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Компания "Автозавод Санкт-Петербург" защитила свой новый логотип патентом

На днях стало известно, что «Автозавод Санкт-Петербург» успешно запатентовал свою новую эмблему. По информации, опубликованной в телеграм-канале «Автопоток», логотип уже появился на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
РедакцияР
Редакция
16.12.2024, 17:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На днях стало известно, что «Автозавод Санкт-Петербург» успешно запатентовал свою новую эмблему. По информации, опубликованной в телеграм-канале «Автопоток», логотип уже появился на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Новый дизайн представляет собой стилизованный мост, окруженный эллипсом.

По данным ФИПС, данный товарный знак позволит компании выпускать различные виды транспортных средств и сопутствующих товаров.

Напомним, что ранее на заводе в Санкт-Петербурге собирались автомобили под маркой Nissan. Однако после ухода японского производителя с российского рынка, предприятие сменило название на «Автозавод Санкт-Петербург». В настоящее время на заводе запущено производство автомобилей отечественного бренда XCITE. В модельный ряд марки входят популярные кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8.

Источник

Российский автопром (31)Отечественные марки (19)Автопром (9)XCITE (15)Автозавод санкт-петербург (2)

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