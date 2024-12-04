Автозавод в Ижевске произвел 30-тысячный LADA Largus.

Сообщается, что с производственной линии завода «LADA Ижевск» сошел тридцатитысячный автомобиль LADA Largus, как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Этот модельный ряд начал выпускаться в Ижевске с мая текущего года.

Особым стал пятиместный белый автомобиль LADA Largus в комплектации Classic Plus, оснащенный 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и механической коробкой передач.

По информации представителей АВТОВАЗа, в ноябре было продано 8 246 автомобилей семейства Largus. Это самый высокий показатель с момента появления первого поколения данной модели в 2012 году.

На текущий момент LADA Largus доступен для покупки в двух версиях: Classic и Classic Plus, с ценой от 1 660 000 до 1 705 000 рублей соответственно.

Подробные итоги продаж в ноябре и за одиннадцать месяцев будут обсуждены на мероприятии Analytic Day, которое пройдет 9 декабря в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».