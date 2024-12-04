Главная Новости Lada Автозавод в Ижевске произвел 30-тысячный LADA Largus.
Новости

Автозавод в Ижевске произвел 30-тысячный LADA Largus.

Сообщается, что с производственной линии завода «LADA Ижевск» сошел тридцатитысячный автомобиль LADA Largus, как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Этот модельный ряд начал выпускаться в Ижевске с мая текущего года.
РедакцияР
Редакция
04.12.2024, 12:51·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Сообщается, что с производственной линии завода «LADA Ижевск» сошел тридцатитысячный автомобиль LADA Largus, как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Этот модельный ряд начал выпускаться в Ижевске с мая текущего года.

Особым стал пятиместный белый автомобиль LADA Largus в комплектации Classic Plus, оснащенный 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и механической коробкой передач.

По информации представителей АВТОВАЗа, в ноябре было продано 8 246 автомобилей семейства Largus. Это самый высокий показатель с момента появления первого поколения данной модели в 2012 году.

На текущий момент LADA Largus доступен для покупки в двух версиях: Classic и Classic Plus, с ценой от 1 660 000 до 1 705 000 рублей соответственно.

Подробные итоги продаж в ноябре и за одиннадцать месяцев будут обсуждены на мероприятии Analytic Day, которое пройдет 9 декабря в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».

Источник

Производство (72)Автоваз (202)Lada (440)Lada largus (20)Лада ижевск (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация