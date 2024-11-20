Действительно ли выгодно работать таксистом в Москве: анализ портала «АвтоВзгляд»

На улицах Москвы наблюдается увеличение количества такси с каждым годом. Информация о том, что заработок таксистов может достигать 200 тысяч рублей, вызывает повышенный интерес. Однако, портал «АвтоВзгляд» провел собственное расследование для выяснения всех нюансов данной профессии.

Чаще всего водители такси жалуются на чрезмерные переработки, постоянные пробки, различные вычеты, неадекватных клиентов и значительные расходы на обслуживание автомобиля. По данным журналистов, реальный заработок в начале трудового пути ограничивается отметкой около 60 тысяч рублей. Недавно в интернете появился отзыв одного пользователя, которым делится своим опытом работы в такси за месяц.

Он сообщает, что заработок за месяц составил более 267 000 рублей. Но стоимость аренды автомобиля оказалась более 86 тысяч, комиссия агрегатора составила 52 тысячи. Расходы на топливо - 39 тысяч, на мойку - 10 тысяч, а также небольшие расходы - 14 тысяч. Таким образом, чистая прибыль составила 70 тысяч рублей. Однако сам водитель признался, что к концу месяца он был физически и морально измотан.

По последним исследованиям, средний доход таксистов в Москве за август-сентябрь этого года превысил 150 000 рублей, а в октябре увеличился до 155 000 рублей. Однако четверть этой суммы была потрачена на оплату комиссий. Таким образом, выясняется, что даже в столице таксомоторное дело не так прибыльно, как многие предполагают.

Журналисты делают вывод, что в данной отрасли сложно достичь хорошего заработка, если не работать в ней длительное время и не разработать эффективную стратегию.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что кроссоверы Geely, Chery и Haval были включены в список проблемных автомобилей для зимнего периода.